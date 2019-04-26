​Şanlıurfa Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı, Aranan 2 FETÖcü Balıkesir’de Yakalandı

Şanlıurfa Başsavcılığı Soruşturma Başlatmıştı

Pişmanlıktan Faydalanarak Serbest Bırakıldı

- Balıkesir'de FETÖ operasyonu- Operasyonlarda yakalanan 19 FETÖ'cüden 2'si tutuklandıBalıkesir il genelinde yakalanan 19 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyonlarda; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli astsubay Balıkesir merkezde, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma'da yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayrıca ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 14 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; 22.04.2019 günü Balıkesir merkezli 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerden şu ana kadar adli işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel