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Bu haber 26 Nisan 2019 14:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Hasta Yakınları Doktorun Parmağını Kırdı

Hastanede yatan kadının yakınları kadın hastalıkları ve doğum uzmanını darp etti. Saldırıda doktorun bir parmağı kırıldı.

​Hasta Yakınları Doktorun Parmağını Kırdı

Edinilen bilgiye göre, Hatay Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hidayet Yazar, bir hastanın yakınları tarafından darp edildi. Saldırıda Dr. Yazar'ın bir parmağı kırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hasta yakınlarının daha sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.




 

Eylemin Üzerinden 3 Gün Geçmeden Yine Şiddet

Hatay Tabipler Odası ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği yapılan saldırıyı kınadı. Hatay Tabipler Odası Başkanı Cengiz Haksöz, "Daha geçen hafta 17 Nisan günü, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasının acilen çıkartılması ve bu günün sağlıkta şiddeti önleme günü kabul edilmesi talepleriyle eylemler yapmıştık. Bu çağrımızın üzerinden 3 gün bile geçmeden Hatay Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Hidayet Yazar saldırıya uğradı. Gece nöbetçi olduğu hastanede yatmakta olan hastayı muayene edip kanamalı bir başka hastaya müdahaleye giderken hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı ve parmağı kırıldı. Ne acıdır ki bu menfur olayın failleri kısa sürede salıverildiler” dedi. 






 

Basında Sağlık Görevlilerini Rencide Eden Haberler Son Bulmalı

Şiddetin hiç bir zaman çözüm olmadığını vurgulayan Başkan Haksöz, “Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi sağlık sektöründeki aksaklıkların sorumlusu hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Kaldı ki ortada bir anlaşmazlık varsa bile bunun çözümü asla ve asla şiddet uygulamak olmamalıdır. Toplumun hoşuna gitmeyen her olayda şiddete başvurduğunu ne yazık ki sıklıkla gözlemliyoruz. Toplumda gerginliğin azaltılması, söylemlerden barış ve hoşgörü dilinin kullanılması şiddeti anlatabilecek uygulamalardır. Bunun yani sıra yazılı ve görsel basında hekimler ve sağlık çalışanlarını rencide eden, küçük düşürücü ve şiddet e özendiren yayınlara da son verilmelidir” dedi. 




Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
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