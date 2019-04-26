​Bir Taciz Olayı Daha! Sapık, Mahalleli Tarafından Öldüresiye Dövüldü

Beyoğlu’nda 14 Yaşındaki Kıza Taciz

Sapık, Mahalleli Tarafından Linç Edildi

-14 yaşındaki kızı taciz edip zorla alıkoymaya çalışırken, linç edildi.İddialara göre olay dün akşam İstanbul Beyoğlu’nda yaşandı. Kimlik bilgisine ulaşılamayan sapık, 14 yaşındaki kızı taciz ederken mahalleliye yakalandı. 14 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra zorla götürmeye çalışırken mahalleliye yakalanan sapık sokak ortasında linç edildi.Olay yerine çevredekilerin ihbarı ile gelen emniyet ekipleri, sapığı yakaladı. Ekip otosuna götürülmek istenen sapık mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü.Editör: Bahar Yüksel