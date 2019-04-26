Bel ve Boyun Fıtığına Ağrısız Çözüm Bulundu

Diğer Tedavilerden Farkı Nedir?

Kaç Seanstan Sonra Sonuç Alınıyor?

- Bel ve boyun fıtığında ağrısız çözüm ‘Robotik Antalgic Trak Cihazı’Dr. Tünerir, Robotik Antalgic Trak cihazının, çekme yöntemiyle bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde başarıyla uygulandığını anlattı. Özellikle Amerika’da son 10 yıldır çok uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan Robotik Trak cihazının, ülkemizde de 3-4 yıldır uygulandığını belirten Dr. Türkan Tünerir, “Omurga üzerinde bel ve boyun fıtıklarında, basınç altında kalan sinirlerin bu basıncı çekerek, açarak traksiyon yöntemiyle siniri oradan serbestleştirerek ve eklem hareket açıklığını arttırarak, spazmı çözerek hastalarının şikâyetlerini yok etmektedir” ifadelerini kullandı.Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavi imkânı sağladığını ve hangi hastalıklarda bu yönteme başvurulduğundan aktaran Dr. Tünerir,“Robotik Antalgic Trak cihazı ağrısız tedavi imkânı sunar. Hastaya hızlı tedavi imkânı sunarak kişinin işine çabuk dönmesini sağlar. Güvenli bir tedavi imkânı sunar. Tedavide robotik ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanılır. Yenilikçi bir tedavi şeklidir. Hastaya zarar vermeden uygulanmaktadır. Robotik Antalgic Trak cihazını bel fıtığı, boyun fıtığı, kanal darlığı, boyun gerginliği, bel tutulması, bacak ağrıları ve kol ağrıları, bazı romatizmal ağrılar, skolyoz gibi hastalıklarda bu yöntem uygulanmaktadır” diye belirtti.Cihazın uygulanması ve seansları hakkında bilgi veren Dr. Tünerir, şöyle konuştu;"Uygulama son derece kolaydır. Hasta Robotik Cihazın oturma koltuğuna üzerinde mevcut giysileriyle oturur. Bel veya boyun kemeri bağlandıktan sonra, cihazın hastaya özel ayarları yapılır ve dekompresyon işlemi gerçekleştirilir. Genelde ortalama 10 seansta yeterli sonuç alabiliyoruz ancak bazı durumlarda daha fazla yapmamız gerektiğinde tedaviyi 12-15 seansa kadar uzatıyoruz. Bu cihazımızda ikinci üçüncü seanstan itibaren hemen ağrılar azalmaya başlıyor. Seanslardan sonra istirahate dikkat edilmesi, ağır kaldırılmaması, bel korsesinin belli bir süre kullanılması, gerekiyorsa ilaçların kullanılması önemlidir.”Editör: Bahar Yüksel