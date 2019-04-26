Şanlıurfa’da Hastane Çalışanı Darp Edildi! Suriyeli Şahıs Yediği Kaba Böyle Pisledi

Kayıt İçin Kimlik İsteyen Çalışanı Darp Etti

Suriyeli Şahıs Kaçarken Yaralandı

Hastaneden Açıklama Geldi

Olay dün sabah saatlerinde, Şanlıurfa Diş hastanesi Eyyübiye Hizmet binasında meydana geldi.İddiaya göre hasta kayıt biriminde çalışan bilgi işlem görevlisi Bekir Esen, kayıt yapmak için hastaneye muayene olmaya gelen hasta yakınına kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen hasta yakını Suriyeli İbrahim Halep, hasta kayıt görevlisine tokat atarak kaçmaya çalıştı.Kaçtığı sırada hastane çıkışındaki cam kapıya çarpan Suriyeli İbrahim Halep, camın kırılması sonucu ağır yaralandı. Halep’e ilk müdahale burada yapılırken, tedavisine devam edilmesi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Olayın ardından Şanlıurfa Diş Hastanesi’nden açıklama geldi. Hastane yetkililer konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Hastanemizde hastalara, misafir vatandaşlara karşı her hangi bir darp ve fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Bahsedilen darp olayı Kamera görüntülerinde olduğu gibidir.”Editör: Bahar Yüksel