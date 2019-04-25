Eyyübiye’de Metruk Binalar Yıkıldı

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilen metruk yapılardan rahatsızlık duyan mahalle sakinleri durumu Eyyübiye Belediyesi’ne bildirdi.
6 Riskli Metruk Ev Tespit EdildiDurum değerlendirmesi yapan Eyyübiye Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri tarafından 6 riskli metruk ev tespit edildi. Belediye yıkım ekipleri, bazı evlerde Suriyelilerin de barındığı evleri yapılan uyarılar sonucu boşaltarak belediyeye ait iş makineleriyle metruk evlerin yıkımı olaysız bir şekilde yapıldı.
Editör: Ahmet Şen
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