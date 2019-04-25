Suriyeli İşçiler Haklarını Aramak İçin Sokağa İnecek

8 yıl önce Suriye’de başlayan ve hala devam etmekte olan iç savaş, milyonlarca insanı yerinden yurdundan etti. Genç-yaşlı, kadın-erkek milyonlarca Suriyeli yasal ve yasal olmayan yollardan Türkiye'ye kaçtı. Bir kısmı sınırda kurulan mülteci kamplarında kalan Suriyelilerin büyük bir kısmı, sınır şehirleri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline yerleşti.Bulundukları şehirlerde iş arayan Suriyeliler, işverenin de ilk tercihi oldu. Özellikle insan gücüne ihtiyaç duyulan niteliksiz işlerde çalışması tercih edilen Suriyeliler genellikle asgari ücretin altına çalıştırılıyor.Türkiye'deki milyonlarca işçinin kutlayacağı 1 Mayıs işçi Emek ve Dayanışma Gününde Suriyeliler haklarını dile getirecek.Sigortalarının da olmadığından şikayetçi bir Suriyeli işçi ise şunları söyledi: "Sonuçta biz de insanız ama şu an eşit koşullarda çalıştırılmıyoruz. Tamam bizim memleketimiz değil ama aynı işi yapıyoruz. Onların yevmiyesi bizimkinden daha fazla, üstelik biz daha fazla çalıştırılıyoruz. Gerçi ne yapacağız sigortayı, burada insanlar 60 yaşından sonra emekli oluyor, ne yapacağım ben o sigortayı.".Editör: Ahmet Şen