Urfa’da Keklik Satıcılarına Suçüstü

16 Kınalı Keklik Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da DKMP ekipleri ile emniyet güçlerinin ‘keklik satışı yapıldığı’ ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde16 adet kınalı keklik koruma altına alındıDoğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Şanlıurfa Eyyübiye'de bulunan kahvehanede keklik satışı yapıldığı ihbarı üzerine emniyet güçleri ile birlikte harekete geçti.İhbar üzerine bir kahvehaneye yapılan baskın sonucunda toplam 16 kınalı keklik ele geçirildi.Ele geçirilen keklikler, veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı. kınalı kekliklere satışı yapan şahıslar hakkında 4915 Sayılı KAK muhalefetten idari işlem yapıldı.Editör: Ahmet Şen