Halfetili Çocuklar Geleceğe Umutla Bakıyor

Halfeti’de 1. Uçurtma şenliği düzenlendiBaşkan Albayrak Çocukların Sevincine Ortak Oldu.Halfeti Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1. Uçurtma Şenliği etkinliğini düzenledi.Çocuklara ücretsiz dağıtılan uçurtmalar ile gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın katıldığı şenlik şölen havasında geçti.Çocuklarla birlikte uçurtmayı gök yüzüne salan Başkan Albayrak ‘’Halfeti ilçemizde çocuklarımız için böyle kapsamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum’’ dedi. Belediye olarak yarınların teminatı çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını bildiren Albayrak ‘’Çocuklarımızın bu sevinci görülmeye değerdi. Onlar bizim geleceğimiz, her şeyin en güzelini hak ediyorlar’’ dedi.Etkinliğe katılan çocukların aileleri ve öğretmenleriyle sohbet eden Albayrak, şenliğe olan ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çocuklarımızın daha iyi bir şekilde yetişmesi için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlar verilerek şenlik sona erdi.Editör: Ahmet Şen