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Bu haber 25 Nisan 2019 15:30:59 Tarihinde eklenmiştir.

Kocasını Sevgilisine Öldürtmüş

3 ay önce evinin önünde öldürülen Barış Kaynak cinayetinin sır perdesi aralandı. Polisin filmleri aratmayan çalışmasıyla çözülen cinayette katil zanlısının öldürülen Kaynak'ın eşinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Maktulün eşi ise cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alındı.

Kocasını Sevgilisine Öldürtmüş

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Barış Kaynak (37) 28 Ocak gecesi garsonluk yaptığı kafeden çıktı. Gece saat 00.40 sıralarında evinin önüne gelen Kaynak, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaynak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Filmleri aratmayan bir çalışma yürüten polis ekipleri cinayetin sır perdesini araladı.

 

Maktulü Motosikletle Takip Etmiş

Cinayet Büro ekipleri ilk olarak maktulün yakınlarının ifadelerine başvuruldu. Olay sırasında Tokat’ta olduğu belirlenen maktulün eşi Ş.Kaynak da hemen İstanbul’a geldi. Maktulün kimseyle husumetinin olmadığını öğrenen polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde Kaynak'ın olay gecesi bir arkadaşıyla yürüdüğü anların görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde yapılan detaylı incelemede Kaynak'ın motosikletli bir şahıs tarafından takip edildiği fark edildi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli motosikleti takibe ve incelemeye aldı.




 

 

Cinayetin Sır Perdesi Aralandı

Cinayet Masası ekipleri çalışmalarının devamında motosikleti Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığını belirledi. Bunu üzerine Ö.'yü takibe alan ekipler araştırmalarını derinleştirdi. Polis ekipleri filmleri aratmayan takip ve çalışmaların sonunda öldürülen Barış Kaynak’ın eşi Ş. Kaynak’ın, Zafer Kürşat Ö.’yle yasak ilişki yaşadığı saptadı. İkilinin ilişkisi polis tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, ikilinin olay günü, öncesi ve sonrasında birbirlerine telefonla ulaştıkları ortaya çıkarıldı. İkili hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı.


 

Kocasını Sevgilisine Öldürttü

Polis ekipleri 3 aylık çalışmanın ardından elde ettikleri delillere göre, katil zanlısının Zafer Kürşat Ö. olduğunu saptadı. Cinayeti maktulün eşi Ş. Kaynak ile sevgilisinin planladığı ortaya çıktı. Ş. Kaynak'ın kocasının eve geliş saatini sevgilisine söylediği ileri sürüldü.


 

Şüphe Çekmemek İçin Tokat'a Gitti

Ş. Kaynak’ın kendisinden şüphelenilmesin diye olaydan önce Tokat'a gittiği anlaşıldı. Toplanan deliller ışığında Tokat ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş. Kaynak ve sevgilisi Zafer Kürşat Ö. ile kendilerine yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 3 kişi daha gözaltına alındı.
Şüpheli Zafer Kürşat Ö.’nün kullandığı motosiklete ise el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Soruşturmaları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Editör:Ahmet Şen


 
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