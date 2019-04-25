Urfa’da Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kepçe Yardımıyla Saatler Sonra Kurtarıldı

5 Saat Sonra Çukurdan Çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Gömülü Mahallesi kırsalında otlanan inek, bir anda üzeri tahta ve branda ile kapatılmış foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü fark eden sahibi komşularına haber vererek yardım istedi. Köylülerin de katıldığı kurtarma operasyonu başarısız olunca bu kez mahalleye kepçe getirildi.Sahibi tarafından ineğin beline ve ayaklarına bağlanan halat kepçe tarafından yukarı çekilerek yaklaşık 5 saat sonra inek foseptik çukurundan çıkarıldı. İneği saatler sonra kepçe yardımıyla kurtarılan vatandaş, komşularına yardımları için teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen