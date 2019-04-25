Başkan Akbaş'tan İstihdama Destek

Şanlıurfa Hal Pazarı Başkanı sayın Faruk Akbaş, şehrin turizmine ve istihdamına katkı sunmak için çok farklı bir konsepte yöresel lezzetleri bir arada bulunduran nezih, hijyenik ve ferah salonları; mistik şark odaları ve tecrübeli kadrosuyla 400 kişilik entegre bir restoranı açtı.Açılışa katılan Şanlıurfa Ak Parti Milletvekli mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Aşiret liderleri, sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları, gazeteci yazar ve kanaat önderleri, esnaf kesiminden yanısıra halkın da katılımı ve ilgisi yoğundu. Yöresel folklör ekibi eşliğinde gerçekleşen açılışta Ülkemizin içinde bulunduğu iktisadi sıkıntılara rağmen elini taşın altına koyarak istihdamı ve 2019 Göbeklitepe Yılı’nı da düşünerek Şanlıurfa’mızın turizmine ve ekonomisine katkı sunacak bu tarz projelerin anlam ve önemine vurgu yapıldı. Katılım ve halkımızın yoğun ilgisine teşekkür eden Faruk Akbaş bu tür projelerin rol model niteliği taşımasını ve yatırımcılarımızı bu yönde teşvik ederek şehrin istihdamına katkı sunmasına vesile olacağını temennisinde bulundu.Tecrübeli kadrosu, yöresel lezzeti, damak tadı, hijyenik, lüks ve otantik bir mekanda her kesimin kesesine hitap ettiğini vurgulayan işletme sahibi Faruk Akbaş; “halkımız gönül rahatlığı ile bize gelebilir çünkü fiyatları minimum seviyede tutarak her bütçeye hitap eden ticari bir politika ile yola çıktık” dedi.Editör: Ahmet Şen