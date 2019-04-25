Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Urfalı Beyza Nur Bütün, Urfa'da Bir İlke İmza Attı

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Beyza Nur Bütün; bölgede ve Şanlıurfa’da yazılım alanında bir ilke imza atarak güzel bir etkinlik düzenledi.Kendisiyle özel bir röportaj yaptığımız Urfalı öğrencimiz Urfa.com mikrofonlarına şunları söyledi."Merhabalar Ben Beyza Nur Bütün Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün (BİTEK) Yönetim Kurulu Üyesi’yim. Bilim ve Teknoloji Kulübü projelerinizi destekleyen fikirlerinize yardımcı olmaya çalışan bir kulüptür. Amacımız bu yönde yeni açılan kulübümüzün ilk etkinliği Django Girls Workshop'ı tanıtmaktı. Django Girls; Uluslararası bir topluluktur. 94’ten fazla ülkede faaliyet gösteren; tamamen gönüllü kişiler tarafından organize edilen kendi web sitenizi yaptırmaya yönelik 1 günlük ücretsiz bir yazılım atölyesidir. Bu etkinliğe başlarken sponsorluk konusunda bir takım endişelerimiz oldu ama sağ olsun Cevahirhan yemek konusunda bize sponsorluk yaptı ve hiç beklemediğimiz yabancı yerlerden sponsorluk desteği aldık. Kadın yazılımcılara e-mail atmıştık ve onlar da kendi içlerinde topluluk içerisinde paylaşmışlar. Mesela yurtdışında yaşayan birisi bize sponsorluk teklifinde bulundu.. Burada en önemli kriteriniz takım arkadaşlarınızdır. Bu konuda çok şanslıydım çünkü takım arkadaşlarım sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler ve ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Django Girls'ün amacı kadınlara yazılımın ulaşılamaz bir şey olmadığını göstermek ve bunu yaparken de eğlenceli bir ortam içerisinde; onların sosyalleşmesine katkı sunmak ve özgüvenlerini toplayabilmelerini sağlayarak tabularını yıkmaktı. Bunu yaparken erkek arkadaşlarımızı saha dışında bırakmadık; tüm insanlık olarak ilerlemeyi hedefledik. Etkinliğimizi 20 Nisan cumartesi günü GAP Yenev’de gerçekleştirdik. 100 kişiyi aşkın başvuru aldık ve doğrusu bu kadar başvuru alacağımızı düşünmüyorduk. Bu etkinliği Urfa'da altı ayda bir yapma hakkımız var ve bunu çok daha büyük kitlelerle birlikte gelenekselleştirerek yapmak istiyoruz. Farklı şehirlerde gönüllü organizatör arkadaşlar arıyoruz ve biz onlara her türlü organizasyon ve mentör alanında destek sağlamayı hedefliyoruz. Sayın Cevahir Asuman Yazmacı bize bu konuda gerçekten çok güzel bir destekte bulundu. Bizi destekleyen, bizim yanımızda olan ve bize inanan bütün İnsanlara teşekkür ediyoruz. Etkinlik fikirleriniz; proje fikirleriniz için, sizi bilim ve teknoloji kulübünde bekliyor olacağız. Özellikle bize kanallarında yer verdikleri için urfa.com’a da çok teşekkür ediyoruz."dediEditör: Ahmet Şen