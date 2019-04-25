İmamoğlu Küçükçekmece'de Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğun Ailesini Ziyaret Etti

İstanbul Küçükçekmece'de evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu. İstismar skandalının ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, yurttaşların protestoları da sürüyor.Dün akşam saatlerinde istismara uğrayan çocuk taburcu olup ailesiyle evine gitmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahalleye gelerek aileyle görüştü.Toplanan kalabalığa açıklamada bulunan İmamoğlu"Sizin yanınızdayız çocuklarımızın yanındayız. Emniyetle konuşacağım ne aşamada diye. Endişe duymayın, çocuklarımızın kılına zarar gelmesin istiyoruz” dedi.Editör: Ahmet Şen