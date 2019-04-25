Asansörde Korkunç Kaza!

3. Kata Çıkan Asansör Halatı Koparak Yere Çakıldı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hasibe Çalışkan (86), 3 katlı müstakil evinin dış tarafına kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı. Yaşlı kadın, bugün kızı Semra Çalışkan ile birlikte bir süre önce hayatını kaybeden eşi Yaşar Çalışkan'ın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki mezarını ziyarete gitmek istedi. 3 katlı evin 2. katında oturan Çalışkan'ı kızı tekerlekli sandalyeye koyup asansöre götürdü.Yaşlı kadının düğmeye basmasının ardından hızla 3. kata çıkan asansör halatı koparak yere çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın yakınlarının çağırdığı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasibe Çalışkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Çalışkan'ın yakınları ve komşuları, ne olduğunu anlayamadıklarını, asansörün bir anda yere çakıldığını söylediler.Editör: Ahmet Şen