Feci Kaza: 5 Yaralı

Kazada 5 Kişi Hafif Yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Yassıbağ mevkisi Muratlar Mahallesi Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kandıra istikametinde seyir halinde olan Bayram A. idaresindeki 41 LT 683 plakalı otomobil, sapaktan yola çıkan Servet Ö. yönetimindeki 41 AL 002 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araçta metrelerce savrularak durabildi. Kazada Servet Ö. ile diğer araçta bulunan sürücü Bayram A., Rahime S., Emine, A., Şaban S., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonrasında araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Editör: Ahmet Şen