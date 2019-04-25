Böyle Yolculuk Görülmedi

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler Tepkilere Neden Oldu

Afyonkarahisar’da seyir halinde bir otomobilde ayaklarını camdan çıkartarak yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.Afyonkarahisar’da bir sürücünün çektiği görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir şahsın ayaklarını çıkarması şaşkınlıkla karşılandı. Trafiği tehlikeye soktuğu görülen ve fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı görüntü tepkilere neden oldu.Editör: Ahmet Şen