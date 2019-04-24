​Sergen Yalçın Beşiktaş İle Anlaştı

4 Büyük Karşısında Verdiği Mücadele Dikkat Çekmişti

Sergen Yalçın Beşiktaş Teknik Direktörü Olacak Mı?

A Milli Takım ile anlaşan ve sezon sonu Beşiktaş'taki görevinden ayrılacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekipte Sergen Yalçın ismi gündemi en çok konuşulanlarından oldu.13 hafta sonunda 12 puanlı Alanyaspor'u dipten alıp 5.sıraya kadar çıkaran ve göreve geldiği günden beri daha evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a yaklaşırken, genç teknik adamın Bahçeşehir Stadı'nda Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devler karşısında verdiği mücadele de bir hayli dikkat çekmişti.Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen ve Beşiktaş formayla büyük başarılara imza atan Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımın başına geçeceği gündeme düşerken, Başkan Fikret Orman'ın 47 yaşındaki Sergen Yalçın’a şimdiden 'kadro planlamanı yap' dediği öğrenildi.Öte yandan Yalçın'ın göreve başlar başlamaz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Efecan'ı da Beşiktaş'a getireceği, 29 yaşındaki orta sahaya kadrosunda şans vereceği bildirildi.Editör: Bahar Yüksel