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Bu haber 24 Nisan 2019 18:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Neden İnşaata Başlamıyorsunuz Dedi, Kurşun Yağdırdı

İnşaat alanına giren silahlı şahıs ‘neden inşaata başlamıyorsunuz’ diyerek küfür etmeye başladı. Ardından silahına davranan şüpheli, art arda tetiğe bastı.

​Neden İnşaata Başlamıyorsunuz Dedi, Kurşun Yağdırdı

Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanına saat 10.00 sıralarında silahlı bir şahıs girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, inşaatın bekçisi Taner Polat'ın bulunduğu kulübeye yöneldi. Silahlı şahıs ‘Neden burada inşaata başlamıyorsunuz' diyerek küfürler savurmaya başladı. Ardından belinden silahını çıkaran şahıs art arda tetiğe bastı.



Havaya yaklaşık 10 el ateş eden şahıs daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.  


Editör: Bahar Yüksel
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