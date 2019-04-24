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Bu haber 24 Nisan 2019 13:35:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Nihat Doğan, Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor

Nihat Doğan gündeme dair yaptığı açıklamalarda, "Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor" dedi.

​Nihat Doğan, Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor

Bir Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Nihat Doğan, AK Parti için şu açıklamalarda bulundu;  “Kırgın ve küskünüm, bu işler hep böyle olur. Devrim önce kendi evlatlarını yemeye başlar. Sen kendi evladını yedirirsen bir tane kim olduğu, ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan bir ucubeye, seni yerlerken de kusura bakmayacaksın. Bunlardan ders çıkaracaklar. Ben Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum ama AK Parti’nin gidişatı hoşuma gitmiyor” diyen Nihat Doğan Youtube kanalından yaptığı konuşmasında şunları kaydetti,


 

Bu Yolda Ben de Hep Mağdur Oldum

“Bizim çıkmış olduğumuz yol bu yol değildi. Biz ayrıştırma eksenli değil tam tersine birleştirme eksenli bir camiaydık. Biz bu yola ayrışmış, yok sayılmış, inkar edilmiş toplumlara imtiyaz verme, onlara bir kimlik, karakter verme, onların da kendilerini bu toplumun öz evlatları olduğu noktasında bir hissiyat kazandırma noktasında yola çıktık. Bu yolda da ben hep mağdur oldum.



 

Doğan, Ak Parti dava partisidir dedik

Bunun adına Alevi açılımı dediler, Kürt açılımı dediler, Roman açılımı dediler bunların hepsinin yanında oldum. Yeri geldi 15 Temmuz oldu, ilk sokağa çıkıp tankların önüne çıkan ben oldum. Sen kendi asilerini, kendi devrimci adamlarını yedirirsen eğer kusura bakma yalnız kalırsın. Ak Parti dava partisidir dedik. Ama şimdi bakıyorsun dava birilerinin çıkar ve menfaat davasına dönüşmüş. Birilerinin şahsi davasını ben kendi davam olarak kabul etmem. Dava şuuru, bu değildir.”





Editör: Bahar Yüksel


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