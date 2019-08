​Çocuk Bayramında 5 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz! Ailesi Kapının Önünde Kanlar İçinde Buldu

Kapının Önünde Kanlar İçinde Buldular

Mahalleli Karakol Önünde Eylem Yaptı

Babası da Hasta, Yanında Bekliyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, kendi bayramını yaşaması gerekirken, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.Olay İstanbul’un Küçükçekmece İlçesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde karakol önünde eylem yaptı.Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri Küçükçekmece Karakalonun önünde toplandı. Tacizcinin kimliğinin belirlenmesi ve bir an önce gerekli cezayı alabilmesi için saatlerce karakolun önünde sloganlar attı.Olayla ilgili açıklama yapan kız çocuğunun amcası; "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şu an yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel