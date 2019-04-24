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Bu haber 24 Nisan 2019 09:04:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuk Bayramında 5 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz! Ailesi Kapının Önünde Kanlar İçinde Buldu

5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, babasının da olaydan dolayı sinir krizleri geçirdiği öğrenildi.

​Çocuk Bayramında 5 Yaşındaki Kıza Cinsel Taciz! Ailesi Kapının Önünde Kanlar İçinde Buldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, kendi bayramını yaşaması gerekirken, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.


 

Kapının Önünde Kanlar İçinde Buldular

Olay İstanbul’un Küçükçekmece İlçesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi,  evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde karakol önünde eylem yaptı.




 

Mahalleli Karakol Önünde Eylem Yaptı

Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri Küçükçekmece Karakalonun önünde toplandı. Tacizcinin kimliğinin belirlenmesi ve bir an önce gerekli cezayı alabilmesi için saatlerce karakolun önünde sloganlar attı.



 

Babası da Hasta, Yanında Bekliyor

Olayla ilgili açıklama yapan kız çocuğunun amcası; "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şu an yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" ifadelerine yer verdi.






Editör: Bahar Yüksel
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