Kuzu, Alman Vatandaşı Olmak İsteyen O Yavrumuza Bugüne Kadar Türkiye'yi Öcü Gibi Gösteren Yıkıcı Muhalefetimizdir

23 Nisan’da Almanya vatandaşı olmak istediğini söyleyen çocuğun sözlerine en ilginç karşılıklardan birini Burhan Kuzu verdi. AK Parti kurucularından biri olan Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, Alman vatandaşı olmayı hayal eden çocuğun sözlerinden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tuttu. Kuzu, çocuğun Almanya vatandaşı olmak istemesinin sebebinin 'yıkıcı muhalefet' olduğunu iddia etti.Kuzu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ;"Türkiye'yi terk edip, Almanya'da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık" ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen