​İl Müdürü Bilici‘den 23 Nisan Mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilici yayımladığı mesajında;‘’ 23 Nisan milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşımız sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği gündür.‘’Milli egemenlik uğrunda canını vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun ‘’ diyerek millet ve bağımsızlık uğrundaki kararlığını bir kez daha gösteren Ulu Önder Atatürk; 23 Nisan gibi devlet ve millet için büyük önem taşıyan bu günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram ilan etmiştir.Çocuklarımıza ve bizlere düşen en hayati görev; bilim ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve ilkeli bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabiliriz.Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, sevincinizin, coşkunuzun ve ümidinizin daim olmasını diliyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel