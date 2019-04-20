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Bu haber 20 Nisan 2019 18:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Göbeklitepe Kültür Etkinliklerinde Yerini Aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde düzenlenen 2019 Göbeklitepe Yılı Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Haliliye Belediyeside yerini aldı.

Haliliye Göbeklitepe Kültür Etkinliklerinde Yerini Aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde düzenlenen 2019 Göbeklitepe Yılı Kültür ve Sanat Etkinliklerinde Haliliye Belediyesi de yerini aldı. Haliliye Belediyesi, açtığı stant ile hem Şanlıurfa’nın hem de Haliliye’nin tanıtımına katkı sağlıyor. Canpolat stantları gezerek hem görevlilerle hem de etkinliğe gelen vatandaşlar ile sohbet etti.



2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi ile birlikte Şanlıurfa’nın ve Haliliye’nin turizm de çığır açacağını belirten Canpolat, “Şanlıurfa’da da, başta Valiliğimiz olmak üzere bizler de, Göbeklitepe ile ilgili olarak neler yapabiliriz, ne hazırlıklar yapabiliriz bunun telaşı içerisindeyiz.



Geçtiğimiz haftada, Kültür ve Turizm Bakanlığında toplantılar icra ettik. İnşallah, önümüzdeki dönem 2019 yılı aktif olmak üzere sonraki yıllarda da, Şanlıurfa Göbeklitepe ile Haliliye Göbeklitepe ile turizmde çığır açacak, canlanacak, şahlanacak. Hem ilimizin ve ilçemizin tanıtımı hem de ekonomik olarak inşallah Şanlıurfa’da bizleri güzel günler bekliyor. Ankara ile el ele Şanlıurfa’mız için Haliliye’miz için hep birlikte mücadelemize, hizmetimize devam edeceğiz” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen

 
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