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Bu haber 19 Nisan 2019 22:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Bu Ne Bolluk Bereket Ceylanpınar?

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 6 ay önce bir köşeye istiflenen parke taşları vatandaşların canını sıkmaya başladı. Vatandaşlar, belediyeye ithafen “Bu ne bolluk bereket” ifadelerini kullandı.

​Bu Ne Bolluk Bereket Ceylanpınar?

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 6 ay önce yerlere döşenmek için istiflenmiş parke taşları vatandaşları isyan ettirdi.


 

Parke Taşları 6 Aydır İstiflenmiş Halde Bekliyor

Sokaklarının bir nebze de olsa daha kullanışlı hale geleceğini düşündüklerini söyleyen Ceylanpınarlılar, “Parke taşları var ama döşeyen yok. 6 ay önce bu parke taşlarını buraya bıraktılar. Bizler de sosklarımız güzelleşecek diye sevindi. 6 aydır parke taşlarına ellerini süren yok. devletten parke taşı alacağız, yol çalışması yapacağız diye ödenek çıkaran belediye hiçbir çalışma yapmadı. Bu bolluk bereket nereden geliyor?” ifadelerini kullanarak yetkililere seslendi.
 
 
(Görsel: Aziz Işıklı)



 

Ceylanpınarlılar Büyükşehir’den Yardım Bekliyor

Yetkilere daha önce de ulaştıklarını belirten vatandaşlar, belediyenin çalışan sıkıntısı çektiğini dile getirdiklerini ifade etti. Ceylanpınar belediyesinde yaklaşık olarak 250 kişinin çalıştığını bildiklerini dile getiren vatandaşlar, çareyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde aramaya başladı. Büyükşehir yetkililerine ve özellikle Yeni Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e seslerini duyurmak isteyen vatandaşlar, bir umut yollarının düzene sokulmasını bekliyor.
 


 
Editör: Bahar Yüksel
 
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