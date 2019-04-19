​Şanlıurfa’da Kaçan boğayı Tüfekle Vurduğu İçin Gözaltına Alındı

Boğayı Kafasından Tüfekle Vurduktan Sonra Kesti

- Kaçan boğayı tüfekle vurarak durduran kasap serbest bırakıldıEdinilen bilgiye göre olay, dün Siverek ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kesimhaneye yaklaşıldığı sırada kasap Serkan Ç.’nin elinden kaçan boğa cadde ve yollarda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kovalamacayı hafif ticari araçla sürdüren Serkan Ç. bir türlü yakalayamadığı boğayı, bir sokakta tüfek ile başından vurdu. Kasap, yaralı halde yere yığılan boğayı sokak ortasında kesip olay yerinden ayrıldı.Boğanın kaçma ve vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.Polis Tarafından Gözaltına AlındıOlay sonrası harekete geçen polis Serkan Ç.'yi gözaltına aldı. Boğayı vurduğu tüfeğe el konulan Serkan Ç. hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye atmak', 'meskun mahalde silah sıkmak' ve 'hayvana eziyet' suçlarından işlem yapıldı. Polis tarafından ifadesi alınan Serkan Ç., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel