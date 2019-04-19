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Bu haber 19 Nisan 2019 14:31:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk Ekonomisinde Başarı! Türkiye Tam 150 Ülkeye Gönderiyor

Dünyanın ağzını Türk meyve suları tatlandırıyor. Türkiye’nin meyve suyu ihracatı, 2018 yılında yüzde 30’luk ihracat artış hızı yakalayarak, 279 milyon dolarlık tutarla meyve sebze mamulleri sektöründe ihracatın yıldızı oldu.

​Türk Ekonomisinde Başarı! Türkiye Tam 150 Ülkeye Gönderiyor

- Türkiye 150 ülkeye meyve suyu ihraç etti 



 

Meyve Suyu İhracı Birinci Sırada Yer Aldı

Türkiye 150 ülkeye meyve suyu ihraç ederken, meyve suyu ihracatı 2018 yılında su ve gazlı içecekler ihracatı ile turşu ihracatını geçerek birinci sıraya yükseldi. Türkiye’nin katma değeri en yüksek ihraç kalemleri arasında yer alan meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatı ise 2018 yılında yüzde 11’lik artışla 1 milyar 415 milyon dolardan 1 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Meyve sebze mamulleri sektöründe sular ve gazlı içecekler sektörü, 255 milyon 278 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırarak zirve ortağı olurken, Türkiye’nin turşu ihracatından elde ettiği döviz ise 221 milyon 67 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Domates salçası ve soslar ihracatı 184 milyon dolar olurken, dondurulmuş sebze ve meyve ihracatı yüzde 21’lik artışla 157 milyon dolara ulaştı. Konserveler ve közlenmiş sebzeler ihracatı 142 milyon dolar ile temsil edilirken, kurutulmuş sebze ihracatından 95 milyon dolar döviz elde edildi. Alkollü içecek ihracatı 94 milyon dolar, meyve konservelerinin ihracatı ise 88 milyon dolara ulaştı. 


 

Türk Meyve Suları İhracatı Büyük Bir Başarı Örneği

Meyve suyu ihracatında çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, meyve suyu ihracatının meyve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatındaki payının yüzde 15’ten yüzde 18’e çıktığı bilgisini verdi. Elma suyundan armut suyuna, karışık meyve sularından greyfurt suyuna, portakal suyundan domates suyuna, tropikal meyve suyundan kiraz suyuna kadar çeşit çeşit meyve sularını dünyanın tüm coğrafyalarına ihraç ettiklerini belirten Uçak, “Türk meyve suyu ihracatçıları 2018 yılında büyük bir başarı hikayesine imza attılar. Başarılarının bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum” dedi. 
Meyve suyu sektörünün ihracat artışının Türk üreticisinin ürettiği meyvelerin katma değerli bir şekilde değerlendirilmesine de zemin hazırladığına işaret eden Uçak, “Meyvelerimizin üretim sezonları belli. Meyve suyu sektörümüz, meyvelerimizi sezonda katma değere dönüştürememe riskimizi ortaya kaldırıyor ve meyvelerimizi işleyerek sektörün toplamda elde ettiği katma değeri arttırıyor” şeklinde konuştu. 


 

Meyve suyumuzu en çok Amerikalılar tercih etti 

Türkiye 2017 yılında 135 ülkeye meyve suyu ihraç ederken, 2018 yılında meyve suyu ihraç ettiği ülke sayısı 150’ye yükseldi. Türk meyve suyunu en çok tercih eden ülke ise 73,7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Hollanda, 37,5 milyon dolarlık Türk meyve suyu alırken, İtalya 16,5 milyon dolarlık Türk meyve suyu tercih etti. Bu ülkeleri İspanya, Almanya, İngiltere, Libya, Fransa, Güney Kore takip etti. 


Editör: Bahar Yüksel
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