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Bu haber 19 Nisan 2019 10:30:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Yediği Cezayı Az Bulunca Üzüldü

Trafik polislerinin yaptığı uygulamada 81 promil alkollü çıkan sürücü, kendisine yazılan bin 2 TL cezayı bulunca, ‘Biraz daha içerdim’ dedi.

​Yediği Cezayı Az Bulunca Üzüldü

- Alkollü yakalandı, yediği para cezasının az olmasına üzüldü 
- 81 promil alkolle yakalandı, cezanın az olmasına üzüldü 
- Aracını teslim almak için çağırdığı arkadaşı da alkollü çıkınca dakikalarca başka arkadaşını bekledi 





 

Yediği Trafik Cezası Az Geldi

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri kentin değişik noktalarında günlük denetim ve uygulamalarını sürdürdü. 100. Yıl mahallesi Jandarma Kavşağı mevkiinde gece uygulama yapan ekipler, sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamayı fark eden bir sürücü geri geri kaçmak isterken, sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak uygulama noktasına getirildi. Burada alkol muayenesi yapılan Çağatay Esen (20) isimli sürücü 81 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye bin 2 TL para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Bu sırada polis ekipleri aracı alkolsüz bir sürücüye teslim etmeleri gerektiği söylediği sürücü arkadaşlarını aradı. Yanına gelen arkadaşı bir saat önce bir tane alkol aldığını söyleyince polisler başka bir sürücü gelmesini istedi. 

 

200 Promille Yakalanınca da mı aynı cezayı yiyecektim?

Kendisine kesilen para cezasının az olduğunu söyleyen sürücü polislere, 200 promille yakalanınca da mı aynı cezayı yiyecektim? Diye sorunca trafik polisi evet cevabını verdi. Alkollü sürücü bunun üzere, ‘o zaman çok üzüldüm’ dedi. 
Alkollü sürücü ve yanındaki arkadaşları dakikalarca bekledikten sonra gelen başka arkadaşının aracı teslim almasıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu. 







 

Nefes Darlığım Var Üfleyemem 

Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, bir sürücü kendisinin nefes darlığı hastası olduğunu söyleyerek alkol metreyi üflemek istemedi. Üflememesi durumunda ehliyetine 2 yıl el konulacağının söylenmesi üzerine alkometreyi üfledi. Uygulamada, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı. 


Editör: Bahar Yüksel
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