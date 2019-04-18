​CHP İl Başkanından, İstanbul Seçimlerine Sahip Çıkanlara Teşekkür

Şanlurfa CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, İstanbul seçimlerinde sandıklara sahip çıkanlara ve emeği geçenlere teşekkür ettiCHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, 17 gün boyunca 16 milyon İstanbul 'un iradesine sahip çıkarak nöbet tutan tüm parti meclisi üyelerine, milletvekillerine, il başkanlarına,kadın kolları başkanlarına, gençlik kolları başkanlarına, iradeye sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisinin tüm kademelerine teşekkür ederek ve Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık sürecin takipçisi olduğundan dolayı kutladı.Editör: Bahar Yüksel