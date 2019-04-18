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Bu haber 18 Nisan 2019 20:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

​CHP İl Başkanından, İstanbul Seçimlerine Sahip Çıkanlara Teşekkür

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, İstanbul’un seçimlerinde sandıklara sahip çıkan ve görev alan herkese teşekkür etti.

​CHP İl Başkanından, İstanbul Seçimlerine Sahip Çıkanlara Teşekkür

Şanlurfa CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, İstanbul seçimlerinde sandıklara sahip çıkanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti




CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir, 17 gün boyunca 16 milyon İstanbul 'un iradesine sahip çıkarak nöbet tutan tüm parti meclisi üyelerine, milletvekillerine,  il başkanlarına, 
kadın kolları başkanlarına, gençlik kolları başkanlarına, iradeye sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisinin tüm kademelerine teşekkür ederek ve Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık sürecin takipçisi olduğundan dolayı kutladı.


Editör: Bahar Yüksel
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