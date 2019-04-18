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Bu haber 18 Nisan 2019 16:15:15 Tarihinde eklenmiştir.

Minik Öykü'ye annesinden bu akşam nakil yapılacak

Tedavisi süren Juvenil Miyelomonositik Lösemi hastası Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan bu akşam yarı uyumlu ilik nakli yapılacak. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı'nın, bir haftadır hastanede steril odada kaldığı belirtildi.

Minik Öykü'ye annesinden bu akşam nakil yapılacak

Antalya'da geçtiğimiz Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'in annesi Eylem ve babası Çağdaş Yazıcı'nın Türkiye ve yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasında mutlu haber gelmeyince, vakit kaybetmek istemeyen doktorlar hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu nakil yapmaya karar verdi. Özel bir hastanede steril odaya alınan anneden kök hücre nakli için hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Kampanyaya destek veren tüm duyarlı vatandaşlar bu akşam gerçekleşecek nakil için adeta nefeslerini tuttu.



 

"Biz kazanacağız lösemi yenilecek"

Anne Şen, kampanya süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla süreci anbean tüm sevenlerine akardı. Dün yaptığı paylaşımla sürece ilişkin genel değerlendirme yapan Şen, "Öykü Arin 6 gün kemoterapi aldı. Nakil öncesi kendi iliğinin yok edilmesi gerekiyor çünkü. Zor zamanlarımız da oluyor elbette. Neyse ki dünyanın en iyi doktorları ve hemşireleri bizimle. Sürecin en başından itibaren Öykü Arin'e hastalığının risklerini değil fakat tedavi sürecini eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştık. karşılaşabileceği durumlara önceden hazırlıklı olsun diye. O yüzden kök hücre gibi konuları biliyor. Emrah sağolsun hastane sürecine dair eğlenceli bir kitap yaptı. Evet biz kazanacağız lösemi yenilecek ama siz yine de mutlaka donör olun ve asla vazgeçmeyin" çağrısında bulundu.


 

"Öykü'nün en sevdiği yemekler geldi"

Süreç boyunca hastanede kalan Öykü için, ailesinin ona sevdiği yemekleri yapıp getirdiğini anlatan Şen, "E tabi hastaneye dışarıdan yemek sokmak yasak. Ama bu kadar ağır bir tedavi sürecinde kusma, iştahsızlık ciddi sorun. O nedenle bize her öğün Öykü Arin'in ev sevdiği yemekler geldi. Evde yapılan simitler, pizzalar. Bu sayede kilo kaybı olmadı şimdiye kadar. Umarım böyle devam eder. Hastanenin dışında karıncalar gibi çalışan ve içeride her türlü konforu sağlamak için yoktan var eden canım annem, canım teyzem, canım kardeşim iyi ki varsınız. Çok seviyorum sizi" notunu düştü.



 

"Öykü çok değişik bir çocuk"

Her çocuğun, her insanın farklı ve özel olduğunu belirten Şen, kızının da çok değişik bir çocuk olduğunu ifade etti. Öykü'nün bebekle, barbie ile oynamadığını yazan Şen, "Kapalı bir odada üstelik günün büyük çoğunluğunu yatakta geçirmek zorundayken ise onu oyunla, kitapla neşeli tutmak çok kolay olmuyor. Fakat bunu sağlamak için teyzeleri, dayıları, dedeleri, halası, arkadaşlarımız, dostlarımız seferber oldu. Mikroskop, gezegenler, okyanuslar, böcekler, kelebekler derken Yunan mitolojisine çıkartma yaparak başladık. Fiziksel olarak küçük kapalı bir odada olabiliriz ama aklımız ruhumuz yüreğimiz umudumuz evrene sığmıyor. Kalbi bizimle atan herkes iyi ki varsınız! Güç veriyor neşemizi çoğaltıyorsunuz!" mesajını verdi.



 

"İkinci doğum günü olacak"

Bu akşam nakil için geri sayımın başlaması üzerine Şen, "18 Nisan canım kızımın ikinci doğum günü olacak. Kök hücrelerim Öykü Arin'imin iliğine sarılıp lösemi hücrelerini def edecekler ve küçük ceylanımın hücrelerini tek tek öpüp koklayacaklar. İyi dilekleriniz, umutlarınız, dualarınız bizimle olsun. Biz kazanacağız lösemi yenilecek" dedi.
Nakil tamamlandıktan sonra anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası devam ediyor.  




Editör: Bahar Yüksel
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