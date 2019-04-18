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Bu haber 18 Nisan 2019 12:15:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Sel Faciası! 49 Ölü, 176 Yaralı

3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

​Sel Faciası! 49 Ölü, 176 Yaralı

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, şiddetli yağışlarda 49 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı belirtildi. Dolu yağışı ve kum fırtınasının da görüldüğü ülkede 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle 117 evin yıkıldığı öğrenildi. Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen ülkenin kuzeybatı kesiminde 33 kişinin, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 11 kişinin ve güneydeki Sind eyaletinde 5 kişinin öldüğü kaydedildi. 



 

Ölenlerin Bir Çoğu Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçların, tabelaların ve elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yaralanmalar olduğu belirtilirken, elektrik çarpması sonucu ölenler olduğu ifade edildi. Pencap eyaletinde, dolu yağışı ve sel nedeniyle buğday tarlalarının zarar gördüğü belirtildi. 


Pakistan meteoroloji yetkilileri, ilerleyen günlerde ülkenin birçok bölgesinde daha fazla yağış ve fırtına beklendiği konusunda uyarıda bulundu.  





Editör: Bahar Yüksel


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