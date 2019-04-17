İmamoğlu'nun Mazbata Alacağı Haberleri Sonrası Dolar 5.71'e Kadar Geriledi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını alacağı haberiyle düşüşe geçen Dolar, 5,78'den 5.71'e kadar gerilerken, Euro/TL 6.56'dan 6.48'e, İngiliz Sterlini ise 7,50'den, 7,48'e düştü. Dolar/TL bugün kritik 5.75 seviyesinin altına indi.Dün haftanın zirvesine yükselen dolar 5.82’yi bulurken dün akşam saatlerinde 5.76'lara düşen kur yeni güne 5.77 civarında yatay seyirle başladı. Kur daha sonra düşüşe geçerek 5.75'in altına geriledi.Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberlerinin ardından düşüşünü hızlandıran Kur, 5.71'e kadar çekildi. Euro/TL 6.56'dan 6.48'e, sepet kur 6.16'dan 6.13'e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi %1'in üzerinde primli seyrediyor.Editör: Ahmet Şen