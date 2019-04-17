Son dakika... CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Alıyor

Avukat Mehmet Süleyman Türker, Maltepe seçim sonuçlarının İl Seçim Kurulu'na ulaştırılmasının ardından tutanakların birleştirildiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere Seçim Kurulu'na çağrıldığını söyledi.Maltepe İlçesinin birleştirme tutanakları Çağlayan Adliyesi’ndeki il seçim kuruluna ulaşmasının ardından Seyrantepe’deki seçim koordinasyon merkezinde bulunan CHP’liler Çağlayan Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gidiyor.Ekrem İmamoğlu’nun da Çağlayan Adliyesi’nde olacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada da “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birleştirme tutanağının tamamlanması ve sürecin sona ermesi ile mazbatasını almak üzere bir süre sonra Çağlayan adliyesinde olacaktır. Değerli basın mensuplarının bilgisine sunulur” denildi.CHP İstanbu İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da saat 16:00’da mazbatayı alacaklarını açıkladı. İl Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu’na davet edildi.Editör: Ahmet Şen