Halfeti’de Yeni Okullar Hizmete Sunuldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Saylakkaya ve Ömerli köylerindee yapımı tamamlanan ilkokul ve ortaokul binalarının açılış töreni, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, göreve başladıktan sonra ilk iş olarak eğitimdeki altyapı sıkıntısını çözmeye yönelik hayata geçirdiği 393 okul projesinden ikisi daha düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu. Vali Erin: Taşımalı Eğitim Maliyetini Yüzde 40 Azalttık Şanlıurfa’da başta taşımalı eğitimi sonlandırmaya ve eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik başlatılan seferberliğin meyvelerinin alınmaya başladığını, binlerce öğrencinin taşımalı eğitim eziyetinden kurtulduğunu ve taşımalı eğitime harcanan bütçenin yüzde 40’a varan oranda azaltıldığını söyledi.Yeni yapılan ve hizmete sunulan okulların on ay gibi kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Vali Abdullah Erin, yeni okulların hayırlı olmasını diledi.16 yıl içerisinde Şanlıurfa’ya 50 milyar TL tutarında kamu yatırımı yapıldığını hatırlatan Vali Erin, “Eski para ile 50 katrilyonun üzerinde bir yatırımın gerçekleştiğini ifade etmek lazım. 2000’li yılların başında 5400 olan derslik sayımızı, 16 yıl içerisinde önce 17 bin 500’e çıkarmış bulunuyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan deslik sayısının üç katını bu son 16 yılda yapmış bulunuyoruz” diyerek, Şanlıurfa’nın 2017 yılındaki eğitimdeki mevcut durumu değerlendirdiklerini ve büyük bir seferberlik başlattıklarını dile getirdi.Eğitim seferberliği kapsamında daha çok gencin üniversiteye yerleştirilmesi, okul öncesinin Türkiye ortalamalarının üzerine çıkarılması, ikili öğretimin sona erdirilmesi gibi hedefler belirlediklerini hatırlatan Vali Erin, yapılan tespit ve çizilen yol haritası doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Şanlıurfa’ya yapılacak eğitim altyapısı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, Şanlıurfa Milletvekilleri ve bürokratların desteğini aldıklarını kaydeden Vali Erin, “Her vesile ile yakın ilgi ve desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2017 yatırımlarına ilaveten 500 milyon TL civarında kaynak tahsis edildi. Bir yıl içinde tamamlanmak üzere okul inşaatlarımızı projelendirdik ve ihalelerini yaptık. İlimizin tüm ilçelerinde, özellikle kırsal mahallelerimizde okul yapımlarını projelendirdik. 393 okulumuzun 150’sini kırsal mahallelerimize yapmaya başladık. Çocuklarımız, evlatlarımız bu taşımalı eğitimden kurtulmalı, her gün kilometrelerce yol gitmemeli dedik. Bir yıl içinde tamamladığımız okullarımız sayesinde taşımalı eğitime son verdik ve 150-160 milyon liralık taşıma maliyetini yüzde 30-40 oranında azaltarak okul yapımına ayırdık. Bugün yapımına başlanan 400 civarındaki okulun maliyeti normalde 1 milyar liranın üzerindedir. Saylakkaya ve Ömerli’de hizmete sunulan okullarımız da bunlardan birer tanesidir” diye konuştu. Son seçimlerde Halfetililerin belediye başkanlığı seçiminde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Albayrak, “Sizler, desteğinizle bu kardeşinizin yanında oldunuz. Vatanınızın, milletinizin yanında olduğunuzu gösterdiniz. Ben de o anlamda şahsım adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Köyümüze yapılan okulun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu
Turan: 2000 Öğrencimiz Daha Taşımalı Eğitimden KurtulduÖğrencilere, kaliteli ve fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim sunabilmek adına iki yıl önce başlatılan eğitim seferberliği kapsamında yapımına başlanan okullardan ikisini daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Ömerli İlkokulu ve Ortaokulunun eğitim öğretim hizmeti vermeye başladığı 8 derslikli binanın 2 milyon 672 bin TL’ye malolduğunu söyledi. Kırsala yapılan okullar sayesinde Halfeti’de 2000 öğrencinin taşımalı eğitimden kurtulacağını ve taşımaya ayrılan paranın da kalıcı eğitim yatırımlarına yönlendirilmesini önemsediklerini ifade eden Turan, yeni açılan okulların öğrencilere ve tüm Şanlıurfa’ya hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Açılış Kandelasını Anneler KestiYeni yapılan okulların açılışını, törene davet ettiği mahalle sakinlerine yaptıran Vali Erin, Halfeti Saylakkaya ve Ömerli okullarının açılış kurdelalarını da öğrencilerin annelerine yaptırdı. Yapılan duaların ardından okulların açılış kurdelasını kesen öğrenci anne ve babaları, çocuklarının taşımalı eğitimden kurtulmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını, köylerinde ortaokulun hizmete girmesiyle de bu sevinçlerinin ikiye katlandığını ifade ederek başta Vali Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Ömerli’de Çok Amaçlı SalonOkul açılışlarından sonra Halfeti Belediyesi tarafından Ömerli köyünde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon, Taziye Evi ve Muhtarlık Ofisinin de açılış törenini gerçekleştiren Vali Erin, yapılan hizmetlerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Editör: Ahmet Şen
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