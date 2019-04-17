Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Nisan 2019 11:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti’de Yeni Okullar Hizmete Sunuldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in iki yıl önce başlattığı seferberlikle hızla yapımına başlanan okullar, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Halfeti’de Yeni Okullar Hizmete Sunuldu

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Saylakkaya ve Ömerli köylerindee yapımı tamamlanan ilkokul ve ortaokul binalarının açılış töreni, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, göreve başladıktan sonra ilk iş olarak eğitimdeki altyapı sıkıntısını çözmeye yönelik hayata geçirdiği 393 okul projesinden ikisi daha düzenlenen törenle eğitim öğretimin hizmetine sunuldu. Vali Erin: Taşımalı Eğitim Maliyetini Yüzde 40 Azalttık Şanlıurfa’da başta taşımalı eğitimi sonlandırmaya ve eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik başlatılan seferberliğin meyvelerinin alınmaya başladığını, binlerce öğrencinin taşımalı eğitim eziyetinden kurtulduğunu ve taşımalı eğitime harcanan bütçenin yüzde 40’a varan oranda azaltıldığını söyledi.Yeni yapılan ve hizmete sunulan okulların on ay gibi kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu hatırlatan Vali Abdullah Erin, yeni okulların hayırlı olmasını diledi.16 yıl içerisinde Şanlıurfa’ya 50 milyar TL tutarında kamu yatırımı yapıldığını hatırlatan Vali Erin, “Eski para ile 50 katrilyonun üzerinde bir yatırımın gerçekleştiğini ifade etmek lazım. 2000’li yılların başında 5400 olan derslik sayımızı, 16 yıl içerisinde önce 17 bin 500’e çıkarmış bulunuyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan deslik sayısının üç katını bu son 16 yılda yapmış bulunuyoruz” diyerek, Şanlıurfa’nın 2017 yılındaki eğitimdeki mevcut durumu değerlendirdiklerini ve büyük bir seferberlik başlattıklarını dile getirdi.Eğitim seferberliği kapsamında daha çok gencin üniversiteye yerleştirilmesi, okul öncesinin Türkiye ortalamalarının üzerine çıkarılması, ikili öğretimin sona erdirilmesi gibi hedefler belirlediklerini hatırlatan Vali Erin, yapılan tespit ve çizilen yol haritası doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti. Şanlıurfa’ya yapılacak eğitim altyapısı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, Şanlıurfa Milletvekilleri ve bürokratların desteğini aldıklarını kaydeden Vali Erin, “Her vesile ile yakın ilgi ve desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2017 yatırımlarına ilaveten 500 milyon TL civarında kaynak tahsis edildi. Bir yıl içinde tamamlanmak üzere okul inşaatlarımızı projelendirdik ve ihalelerini yaptık. İlimizin tüm ilçelerinde, özellikle kırsal mahallelerimizde okul yapımlarını projelendirdik. 393 okulumuzun 150’sini kırsal mahallelerimize yapmaya başladık. Çocuklarımız, evlatlarımız bu taşımalı eğitimden kurtulmalı, her gün kilometrelerce yol gitmemeli dedik. Bir yıl içinde tamamladığımız okullarımız sayesinde taşımalı eğitime son verdik ve 150-160 milyon liralık taşıma maliyetini yüzde 30-40 oranında azaltarak okul yapımına ayırdık. Bugün yapımına başlanan 400 civarındaki okulun maliyeti normalde 1 milyar liranın üzerindedir. Saylakkaya ve Ömerli’de hizmete sunulan okullarımız da bunlardan birer tanesidir” diye konuştu. Son seçimlerde Halfetililerin belediye başkanlığı seçiminde kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Albayrak, “Sizler, desteğinizle bu kardeşinizin yanında oldunuz. Vatanınızın, milletinizin yanında olduğunuzu gösterdiniz. Ben de o anlamda şahsım adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Köyümüze yapılan okulun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu


 

Turan: 2000 Öğrencimiz Daha Taşımalı Eğitimden Kurtuldu

Öğrencilere, kaliteli ve fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim sunabilmek adına iki yıl önce başlatılan eğitim seferberliği kapsamında yapımına başlanan okullardan ikisini daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Ömerli İlkokulu ve Ortaokulunun eğitim öğretim hizmeti vermeye başladığı 8 derslikli binanın 2 milyon 672 bin TL’ye malolduğunu söyledi. Kırsala yapılan okullar sayesinde Halfeti’de 2000 öğrencinin taşımalı eğitimden kurtulacağını ve taşımaya ayrılan paranın da kalıcı eğitim yatırımlarına yönlendirilmesini önemsediklerini ifade eden Turan, yeni açılan okulların öğrencilere ve tüm Şanlıurfa’ya hayırlı, uğurlu olmasını diledi.


 

Açılış Kandelasını Anneler Kesti

Yeni yapılan okulların açılışını, törene davet ettiği mahalle sakinlerine yaptıran Vali Erin, Halfeti Saylakkaya ve Ömerli okullarının açılış kurdelalarını da öğrencilerin annelerine yaptırdı. Yapılan duaların ardından okulların açılış kurdelasını kesen öğrenci anne ve babaları, çocuklarının taşımalı eğitimden kurtulmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını, köylerinde ortaokulun hizmete girmesiyle de bu sevinçlerinin ikiye katlandığını ifade ederek başta Vali Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

 

 Ömerli’de Çok Amaçlı Salon

 Okul açılışlarından sonra Halfeti Belediyesi tarafından Ömerli köyünde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Salon, Taziye Evi ve Muhtarlık Ofisinin de açılış törenini gerçekleştiren Vali Erin, yapılan hizmetlerin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.






Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 10 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD üyesi 1 terörist yakalandı.
Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı
Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı
Kısa adı Şanlıurfa Teknokent olan Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.’nin üst yönetim kadrosu, Japon projesinin finalini Ankara paydaşlarıyla yaptı.
​Çile Sona Eriyor Karakoyun Köprülü Kavşakta Çalışmalar Hızlanıyor
​Çile Sona Eriyor Karakoyun Köprülü Kavşakta Çalışmalar Hızlanıyor
Uzun süredir yapımına başlanan ancak ilerleyemeyen Karakoyun Köprülü Kavşak projesini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ün talimatlarıyla devralan belediye ekipleri, çalışmalarını hızlandırdı.
​Makam Aracı Bisiklet Olan İlk Başkan
​Makam Aracı Bisiklet Olan İlk Başkan
​Beyazgül Ve Özhaseki Şanlıurfa'nın Önemli Projeleri İçin Biraraya Geldi
​Beyazgül Ve Özhaseki Şanlıurfa'nın Önemli Projeleri İçin Biraraya Geldi
Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Bşk. Yrd. ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Beyazgül ile birlikte Şanlıurfa'nın önemli projelerini görüştü.
Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
Şanlıurfalı Mevsimlik Tarım İşçisi Irmakta Boğularak Can Verdi
Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için giden mevsimlik tarım işçisinin oğlu serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.
​Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı
​Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı
​Birecik Belediye Başkanı Mirkelam, Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarını ve yanındaki heyeti ağırladı
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Türkiye çapında gazetecilerin ev sahibi yapılması için TOKİ ile Basın İlan Kurumu ve meslek kuruluşları arasında yapılan protokole binaen, Şanlıurfa’da da 2013 yılı Haziran ayında inşaatına başlanan ve 2015 yılındaki geçici kabulle hak sahiplerine teslim edilen Karaköprü 229 konut projesinde ev alanlar, TOKİ’nin ilgisizliğine isyan ediyor.
13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
13 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Fidye İstediler! Dedektifler Şanlıurfa’da Buldu
Adana'da 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırıp babasından fidye isteyen 2 şüpheli, gasp dedektiflerinin Şanlıurfa'da yaptığı operasyonla yakalandı. Kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi. Adana polisi fidyecileri yakalayıp çocuğu kurtardı
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
Şanlıurfa’da yaşaran Vural ailesinin 4 gelinin çocuk özlemi, Diyarbakır’da aynı klinikte tedavi görmeleri sonrası mutlulukla sonuçlandı.
​Genç İş Adamı Klip Çekti! Urfa’ya gidek mi değil de Urfa’ya gidak mı
​Genç İş Adamı Klip Çekti! Urfa’ya gidek mi değil de Urfa’ya gidak mı
Şanlıurfa’da genç bir iş adamı, ilin tanıtımı için şarkı söyleyip klip çekti. Amatör olarak çekilen klipte aralarında Göbeklitepe, Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl’ün de bulunduğu birçok tarihi mekan bulunuyor.
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
​Şanlıurfa Sınırındaki Birliklere Komando Takviyesi Yapıldı
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa Sınırı Geçmeye Çalışıyordu! O Terörist Yakalandı
Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı
Şanlıurfa'da Gerçekleşen Teknokent Japon Projesinin Finali Paydaşlarla Yapıldı
Alev Alan Otobüste 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
Alev Alan Otobüste 5 Kişi Yaşamını Yitirdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:50
Güneş
05:24
Öğle
12:36
İkindi
16:24
Akşam
19:38
Yatsı
21:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿