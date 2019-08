​Büyük İkramiye Aynı İlçeden 8 Ayrı Kupona İsabet Etti

Karacabey ilçesindeki 8 ayrı kupona isabet etti

Geçtiğimiz gün On Numara'nın 871. Hafta şans oyunu çekilişinde sürpriz gelişme yaşandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi çekiliş salonunda saat 21:15'te noter huzurunda gerçekleşen 871. Hafta On Numara oyunu çekilişinde büyük ikramiyeyi 12 kişi bildi. Büyük ikramiye tutarının 337 bin 522 lira olduğu çekilişte, toplam 2 milyon 250 bin 152 lira dağıtıldı.Şanslı numaraları bilerek büyük ikramiyeyi tutturan 12 kişiden 8'i Bursa'nın Karacabey ilçesinden çıktı. Haftaya devirsiz giren 871. hafta On Numara şans oyunu çekilişinde kişi başına 28 bin 127 lira 25 kuruş ikramiye düştü. Büyük ikramiyenin aynı ilçede oynanan 8 ayrı kupona isabet etmesi sosyal medyada da ilgi odağı olurken, kuponları 8 ayrı kişinin mi yoksa tek kişinin mi oynadığı merak konusu oldu.Karacabey'de 8 yıldır bayilik yaptığını aktaran Aykut Asa, "10 kupondan 8'ini tutturan talihlinin bizim bayimizden Karacabey'e çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye bunu konuşacak bunu biliyoruz. Karacabey'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kuponu oynayan ve tutturan arkadaş 2 kupondan farklı kombinasyonlar şeklinde birer sayı arayla 22 sayı içerisinden 10 sayıyı 8 defa bilerek 240 bin TL'nin sahibi oldu. Tek kolona 28 bin TL isabet etti. Bunun gururunu yaşıyoruz ve Karacabey'e hayırlı uğurlu olsun. Bundan 1 ay öncede Şans Topu'ndan bir kişiye bayimizden oynadığı kuponla 137 bin TL kazandı. İstanbul'da Nimet abla var. İnşallah bizde Bursa'da bir Nimet abla gibi olacağız" şeklinde konuştu.Çekilişin ardından şanslı numaraları tutturan il ve ilçelerin açıklanmasıyla birlikte ayın ilçeden 8 kişinin ikramiye bilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, daha önce de bir kişinin büyük ikramiye kazandığı Karacabey'i, Piyangoda en şanslı ilçe olarak değerlendirdi.Editör: Bahar Yüksel