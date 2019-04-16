Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Nisan 2019 17:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

Bin 300 Kişi Aynı Şikayetten Hastaneye Akın Etti! Valilik İnceleme Başlattı

Bulantı-kusma ve ishal şikayetleriyle 3 gün içerisinde yaklaşık bin 300 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikayetlerinin artması üzerine Niğde Valiliği inceleme başlattı.

Bin 300 Kişi Aynı Şikayetten Hastaneye Akın Etti! Valilik İnceleme Başlattı

Konuyla ilgili Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, “14.04.2019 Pazar gününden bu yana bulantı-kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle sağlık kurumlarımıza başvurularda bir artış olduğu gözlemlenmiştir.


 

İçme Suyu Analizi Yeniden Yapılacak

Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup rutinde düzenli olarak yapılan içme suyu analiz sonuçlarında her herhangi bir soruna rastlanılmamakla birlikte, yaşanan vakalar üzerine güncel su numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Güncel alınan su numunelerinin çıkan tahlil sonuçları netleşince kamuoyu ile paylaşılacaktır. Diğer taraftan sağlık kuruluşlarımızda hastalarımıza muayene ve tedavi sürecinde gerekli her türlü tedbir alınmış olup; içme sularında da tedbir amaçlı klorlama seviyesi artırılmıştır. Mevcut durumun içinde bulunduğumuz mevsimsel koşullar, yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte vatandaşlarımızın Valiliğimizce yapılacak açıklamaların dışında çıkan haberlere itibar etmemesi ve koruyucu amaçlı el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir” denildi.  
 
 
Editör: Bahar Yüksel
 

Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
Dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye kaldırılanların gün içinde ne yedikleri sorulduğunda 'Döner yedim' cevabı oldu.
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, psikolojik rahatsızlıkların uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
Ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak’a tespit edildiğini kaydetti.
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
Sağlık Bakanlığı, akut bağırsak enfeksiyonlardan korunmak için dondurulmuş gıdaların oda ısısında bekletilerek çözülmemesi gerektiğini belirtti.
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuz ve denizlerden bulaşan mikroplardan dolayı kulak burun hastalıklarında artış olduğunu söyledi.
​Hastanelerde Sabun Bile Yok
​Hastanelerde Sabun Bile Yok
Şanlıurfa’da sağlık sorunlarının bitmek nedir bilmediğini ve buna bir yenisinin eklendiğini yine bizzat hastanedeki bir personelden öğreniyoruz:
Nakil Bekliyordu, Minik Bedeniyle 5 hastaya Hem Hayat, Hem Can Verdi
Nakil Bekliyordu, Minik Bedeniyle 5 hastaya Hem Hayat, Hem Can Verdi
İzmir'deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Ailesi, önemli bir karar alarak minik Nisa'nın organlarını bağışlama kararı alırken, organ nakli bekleyen Nisa, minik bedeniyle 5 hastaya "hayat" verdi.
Yüzde 98 Engelli, Tek Parmağı İle 2 Bin Şiir Yazdı
Yüzde 98 Engelli, Tek Parmağı İle 2 Bin Şiir Yazdı
16 yıldır tek parmağı ile 2 bin şiir yazan yüzde 98 fiziksel engelli Nurullah Çelik, onun gibi engelli kardeşi azmi, sabrı ve başarısı ile herkese örnek oluyor.
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
‘Organik’ ya da ‘doğal’ ürün adı altında sağlıksız şartlarda satılan birçok gıda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “Sağlıksız saklanan gıda zehir üretir” uyarısında bulundu.
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
Şanlıurfa Basın Sitesi, TOKİ’yi Mahkemeye Verecek
​LPG'ye indirim geldi
​LPG'ye indirim geldi
​Cansız Bedeni İlaçlama Tankerinde Bulunmuştu! Katili Belli Oldu
​Cansız Bedeni İlaçlama Tankerinde Bulunmuştu! Katili Belli Oldu
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
​Urfalı 4 Eltinin 16 Yıllık Çocuk Hasreti Sona Erdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:47
Güneş
05:22
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿