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Bu haber 15 Nisan 2019 19:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Joker Operasyonu: 24 Gözaltı

Şanlıurfa'da para karşılığı başkalarının yerine SRC belgesi sınavına girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa’da Joker Operasyonu: 24 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 14 Nisan'daki Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC), kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine belirlenen okulda önlem aldı.

 


22 Kişi İle 2 Kursiyeri Gözaltına Aldı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve ‘joker’ olarak tabir edilen 22 kişi ile 2 kursiyeri gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Editör:Ahmet Şen

 
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