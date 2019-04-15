Urfa'da Su Kaynağı Taştı,Mesire Alanı Su Altında Kaldı

Türkiye'nin en büyük gergin eğik askılı 3'üncü köprüsü arasında yer alan Nissibi Köprüsünün yanı başında 40 bin m2’lik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı Siverek Belediyesinin eski başkanı olan Resul Yılmaz'ın döneminde yapımı tamamlamıştı. içerisinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve yeşil alanların olduğu mesire alanının bir kısmı Fırat Nehri'nin yükselmesiyle sular altında kaldı.Şanlıurfalı Köşe Yazarı Yusuf Sabri Dişli de sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu;"Nisibi köprüsünün hemen altına, mesire alanı yapmıştı önceki dönem Siverek Bld. Başkanı. Boğaz manzarlı park ne de güzel olmuştu. Fırat yükselince alanın yarısı sular altında kalmış. Olsun! Dalgıçlar hitap eden bir piknik alanı oluştu" dedi.Editör: Ahmet Şen