​İtalyan Doktora Türkiye’de Kapkaç Şoku

İtalyan Kadının Cüzdanını Alıp Kaçtı

Paraları ve kartları Cüzdanla Beraber Gitti

- Antalya'da emekli İtalyan doktora kapkaç şoku- Tramvaya binmek için otobüs kartını çıkarmaya çalışan kadının cüzdanını çaldılarOlay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli İtalyan doktor Marteca Farias Re, tramvaya binmek için otobüs kartını cüzdanından çıkardı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi İtalyan kadının cüzdanını alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Marteca Farias Re'nin yanına damadı, kızı ve komşuları gelirken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emekli doktordan ve komşulardan şüphelilerin eşkalini isteyerek, bölgede çalışma başlattı.Marteca Farias Re, cüzdanında 200 lira para, oturma izni belgesi, kredi kartları ve Arjantin bankalarına ait 5 tane kartının olduğunu söyledi.Editör: Bahar Yüksel