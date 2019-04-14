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Bu haber 14 Nisan 2019 23:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​İtalyan Doktora Türkiye’de Kapkaç Şoku

Tramvaya binmek için cüzdanından otobüs kartını çıkarmaya çalışan emekli İtalyan kadın doktorun cüzdanı çalındı.

​İtalyan Doktora Türkiye’de Kapkaç Şoku


- Antalya'da emekli İtalyan doktora kapkaç şoku 
- Tramvaya binmek için otobüs kartını çıkarmaya çalışan kadının cüzdanını çaldılar 


 

İtalyan Kadının Cüzdanını Alıp Kaçtı

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli İtalyan doktor Marteca Farias Re, tramvaya binmek için otobüs kartını cüzdanından çıkardı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 kişi İtalyan kadının cüzdanını alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Marteca Farias Re'nin yanına damadı, kızı ve komşuları gelirken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emekli doktordan ve komşulardan şüphelilerin eşkalini isteyerek, bölgede çalışma başlattı. 





 

Paraları ve kartları Cüzdanla Beraber Gitti

Marteca Farias Re, cüzdanında 200 lira para, oturma izni belgesi, kredi kartları ve Arjantin bankalarına ait 5 tane kartının olduğunu söyledi. 


Editör: Bahar Yüksel
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