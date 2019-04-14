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Bu haber 14 Nisan 2019 16:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Sezon Açıldı! Günde 5 Ton Topluyorlar

Bahar yağmurlarıyla ortaya çıkan salyangozları toplayan köylüler ek gelir elde ediyor. Günde yaklaşık 5 ton salyangoz un toplandığı Çivril’de toplanan salyangozlar İzmir ve Balıkesir’deki işletmelere gönderiliyor.

​Sezon Açıldı! Günde 5 Ton Topluyorlar

Denizli’nin Çivril genellikle Hamam ve Beyköy mahallelerinde toplanan salyangozlar sabah saatlerinde alım merkezlerine getirilerek satılıyor. 




 

Salyangozun Kilosu 3,5 TL

Nisan başından 15 Mayıs’a kadar devam eden salyangoz sezonunda toplanan salyangozlar kilosu 3,5 liradan satılıyor. Çivril’in yanı sıra Uşak’ın Sivaslı ve Karahallı ilçelerinden de çok sayıda vatandaş topladığı salyangozları Çivril’deki alım merkezlerine getiriyor. 




 

Günde 50 Kilo Böcek Topluyorlar

Bahar aylarında salyangoz toplayarak aile bütçesine katkıda bulunan Ercan Akgöz salyangozların nemli ve yağışlı zamanlarda ortaya çıktığını belirterek “Baharın gelmesiyle kırlarda, yol kenarlarında salyangoz toplamaya başlarız. Elle teker teker her böceği çuval yada kovalara atarız. Bir kişi günde 50 kiloya yakın böcek toplar. Toplama işi yaklaşık 45 - 50 gün sürer. Topladığımız salyangozları kilosu 3,5 liradan satıyoruz. Sabah beş gibi başladığımız toplama işi sabah 9 buçuk 10 gibi biter sonra alım yerinde satarız. Çivril’de yaklaşık 100 aile bahar geldiğinde bu işi yapar” dedi. 







Editör: Bahar Yüksel
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