​Yolcu Uçağı Helikoptere Çarptı! 3 Ölü 4 Yaralı

2 Polis Hayatını Kaybetti

Havaalanında Uçuşlar Askıya Alındı

Nepal'de Summit Air firmasına ait Twin Otter tipi küçük yolcu uçağı, Lukla kasabasında bulunan Tenzing-Hillary Havaalanı'nda kalkış sırasında pisteki helikoptere çarptı.Lukla'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının pistin dışına kaydığı ve Manang Air'e ait bir helikoptere çarptığı belirtildi. Kaza sonucu yolcu uçağının pilotunun ve park halindeki helikopterin yakınındaki 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta bulunan 4 yolcunun ise yaralandığı belirtildi.Nepal polis sözcüsü Uttam Raj Subedi, yaralananların helikopterle Katmandu'ya götürüldüğünü açıkladı. Kazanın ardından Tenzing Hillary Havaalanındaki uçuşlar askıya alındı.Öte yandan, sadece helikopterlere ve küçük uçaklara açık olan Tenzing Hillary havaalanı, pistinin kısa olması nedeniyle dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak ifade ediliyor.Editör: Bahar Yüksel