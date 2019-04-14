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Bu haber 14 Nisan 2019 15:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Yolcu Uçağı Helikoptere Çarptı! 3 Ölü 4 Yaralı

bir havaalanında küçük yolcu uçağı kalkış sırasında pistte park halindeki helikoptere çarptı. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

​Yolcu Uçağı Helikoptere Çarptı! 3 Ölü 4 Yaralı

Nepal'de Summit Air firmasına ait Twin Otter tipi küçük yolcu uçağı, Lukla kasabasında bulunan Tenzing-Hillary Havaalanı'nda kalkış sırasında pisteki helikoptere çarptı. 


 

2 Polis Hayatını Kaybetti

Lukla'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının pistin dışına kaydığı ve Manang Air'e ait bir helikoptere çarptığı belirtildi. Kaza sonucu yolcu uçağının pilotunun ve park halindeki helikopterin yakınındaki 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta bulunan 4 yolcunun ise yaralandığı belirtildi.


 

Havaalanında Uçuşlar Askıya Alındı

Nepal polis sözcüsü Uttam Raj Subedi, yaralananların helikopterle Katmandu'ya götürüldüğünü açıkladı. Kazanın ardından Tenzing Hillary Havaalanındaki uçuşlar askıya alındı.
Öte yandan, sadece helikopterlere ve küçük uçaklara açık olan Tenzing Hillary havaalanı, pistinin kısa olması nedeniyle dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak ifade ediliyor.  





Editör: Bahar Yüksel
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