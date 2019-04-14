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Bu haber 14 Nisan 2019 11:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Galatasaray'ın Şampiyonluk Parolası Hazır! 7’de 7 Yaparsa

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı her geçen hafta kızışıyor. Üst sıralara oynayan takımların inişli çıkışlı sonuçları puan sıralamasına etki ediyor. Lider Başakşehir'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir yola girdi. Cimbom 7'de 7 yaparsa ipi göğüsleyen taraf olacak.

​Galatasaray'ın Şampiyonluk Parolası Hazır! 7’de 7 Yaparsa

28. Haftanın önemli ve zirveye etki edebilecek karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Başakşehir maçında, ev sahibi Beşiktaş, geriden gelerek rakibi karşısında galibiyete ulaştı. Bu sonucun ardından şampiyonluğun ipi Galatasaray'ın eline geçmiş oldu.




 

Başakşehir 61 Puanla Zirvede

Beşiktaş'a yenilen lider Başakşehir, 61 puanla zirvede bulunurken onu 55 puanla Galatasaray izliyor.




 

Rakibi Yenerse Lider Olacak

Fenerbahçe karşılaşması dahil 7 maçı kalan Galatasaray, Kadıköy'den galibiyetle çıkarsa aradaki puan farkını 3'e düşerecek. 33. Haftada Başakşehir'le karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakibini yenerse ikili averaj da üstünlüğü eline alarak liderlik koltuğuna oturacak.



 

Galatasaray'ın kalan maçları

Fenerbahçe (D)
Kayserispor (E)
Konyaspor (D)
Beşiktaş (E)
Rizespor (D)
Başakşehir (E)
Sivasspor (D)



 

Başakşehir'in kalan maçları:

Çaykur Rizespor (E)
Göztepe (E)
Sivasspor (D)
Ankaragücü (E)
Galatasaray (D)
Alanyaspor (E)





Editör: Bahar Yüksel
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