​Galatasaray'ın Şampiyonluk Parolası Hazır! 7’de 7 Yaparsa

Başakşehir 61 Puanla Zirvede

Rakibi Yenerse Lider Olacak

Galatasaray'ın kalan maçları

Başakşehir'in kalan maçları:

28. Haftanın önemli ve zirveye etki edebilecek karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Başakşehir maçında, ev sahibi Beşiktaş, geriden gelerek rakibi karşısında galibiyete ulaştı. Bu sonucun ardından şampiyonluğun ipi Galatasaray'ın eline geçmiş oldu.Beşiktaş'a yenilen lider Başakşehir, 61 puanla zirvede bulunurken onu 55 puanla Galatasaray izliyor.Fenerbahçe karşılaşması dahil 7 maçı kalan Galatasaray, Kadıköy'den galibiyetle çıkarsa aradaki puan farkını 3'e düşerecek. 33. Haftada Başakşehir'le karşılaşacak olan Sarı kırmızılılar, rakibini yenerse ikili averaj da üstünlüğü eline alarak liderlik koltuğuna oturacak.Fenerbahçe (D)Kayserispor (E)Konyaspor (D)Beşiktaş (E)Rizespor (D)Başakşehir (E)Sivasspor (D)Çaykur Rizespor (E)Göztepe (E)Sivasspor (D)Ankaragücü (E)Galatasaray (D)Alanyaspor (E)Editör: Bahar Yüksel