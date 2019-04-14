Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Nisan 2019 10:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Rıza Kayaalp Tarihe Geçti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

​Rıza Kayaalp Tarihe Geçti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerindeki dokuzuncu Avrupa şampiyonluğuna imza atan Rıza Kayaalp, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğunu geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.




 

Spor Bakanı, Milli Güreşçiyi Yalnız Bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bükreş'te yer alan Polivalenta spor salonuna gelerek Rıza Kayaalp'i bu önemli maçta yalnız bırakmadı. 





 

Rıza Kayaalp Madalyasını 12’ye Yükseltti

Serbest stilde 7, kadınlarda 4 madalya kazanan Türkiye, bugün Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalya ile birlikte madalya sayısını 12'ye yükseltti.  




 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayaalp’e Tebrik

Edinilen bilgilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır” ifadeleri yer aldı.  









Editör: Bahar Yüksel


Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
Dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye kaldırılanların gün içinde ne yedikleri sorulduğunda 'Döner yedim' cevabı oldu.
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, psikolojik rahatsızlıkların uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
​Herkes domates sanmıştı, Yemeyin Zehirlidir Denildi
Ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
​Ölümcül Virüs Türkiye'de Görüldü! Geçen Yıl 26 Kişi Hastanelik Olmuştu
Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada sivrisinek sokmasıyla bulaşan ve nadiren de olsa ölüme yol açabilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu hakkında bilgi vererek, Türkiye’de bu şekilde 4 vak’a tespit edildiğini kaydetti.
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
​Sağlık Bakanlığı Uyardı! Hepimiz Yanlış Yapıyoruz, Dondurulmuş Gıdalar Dikkat!
Sağlık Bakanlığı, akut bağırsak enfeksiyonlardan korunmak için dondurulmuş gıdaların oda ısısında bekletilerek çözülmemesi gerektiğini belirtti.
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
​Tatilciler Dikkat! Deniz ve Havuz Ölüme Kadar Götürüyor
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, havuz ve denizlerden bulaşan mikroplardan dolayı kulak burun hastalıklarında artış olduğunu söyledi.
​Hastanelerde Sabun Bile Yok
​Hastanelerde Sabun Bile Yok
Şanlıurfa’da sağlık sorunlarının bitmek nedir bilmediğini ve buna bir yenisinin eklendiğini yine bizzat hastanedeki bir personelden öğreniyoruz:
Nakil Bekliyordu, Minik Bedeniyle 5 hastaya Hem Hayat, Hem Can Verdi
Nakil Bekliyordu, Minik Bedeniyle 5 hastaya Hem Hayat, Hem Can Verdi
İzmir'deki Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde kalp nakli olmayı bekleyen 9 yaşındaki Nisa Annaç, aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Ailesi, önemli bir karar alarak minik Nisa'nın organlarını bağışlama kararı alırken, organ nakli bekleyen Nisa, minik bedeniyle 5 hastaya "hayat" verdi.
Yüzde 98 Engelli, Tek Parmağı İle 2 Bin Şiir Yazdı
Yüzde 98 Engelli, Tek Parmağı İle 2 Bin Şiir Yazdı
16 yıldır tek parmağı ile 2 bin şiir yazan yüzde 98 fiziksel engelli Nurullah Çelik, onun gibi engelli kardeşi azmi, sabrı ve başarısı ile herkese örnek oluyor.
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
Dikkat! Sağlıksız Saklanıyor Diye Öldürüyor
‘Organik’ ya da ‘doğal’ ürün adı altında sağlıksız şartlarda satılan birçok gıda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, “Sağlıksız saklanan gıda zehir üretir” uyarısında bulundu.
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya’dan Gelip Türkiye’de Obezite Ameliyatı Oldular
Almanya'da yaşayan Amela ve Yayra fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye’ye gelerek Ordu’da obezite ameliyatı oldu. Taburculuk sonrası kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyen iki arkadaş soluğu denizde aldı.
​Şanlıurfa’da, 19 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Barajda Boğuldu
​Şanlıurfa’da, 19 Yaşındaki Genç Serinlemek İçin Girdiği Barajda Boğuldu
​Urfalı Mevsimlik Tarım İşçilerine Yol Göründü
​Urfalı Mevsimlik Tarım İşçilerine Yol Göründü
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
​Gezen Tavuk Deyip 10 Kuruşluk Yumurtayı 1 Liraya Satıyorlar!
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
Dayısıyla Evli Olan Şanlıurfalı Kadının Nikahı Düşüldü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:42
Güneş
05:19
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:44
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿