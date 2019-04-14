​Rıza Kayaalp Tarihe Geçti

Spor Bakanı, Milli Güreşçiyi Yalnız Bırakmadı

Rıza Kayaalp Madalyasını 12’ye Yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayaalp’e Tebrik

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, final maçında Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kariyerindeki dokuzuncu Avrupa şampiyonluğuna imza atan Rıza Kayaalp, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğunu geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bükreş'te yer alan Polivalenta spor salonuna gelerek Rıza Kayaalp'i bu önemli maçta yalnız bırakmadı.Serbest stilde 7, kadınlarda 4 madalya kazanan Türkiye, bugün Rıza Kayaalp'in aldığı altın madalya ile birlikte madalya sayısını 12'ye yükseltti.Edinilen bilgilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9'uncu kez şampiyon olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etmiştir. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı kutlamıştır” ifadeleri yer aldı.Editör: Bahar Yüksel