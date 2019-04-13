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Bu haber 13 Nisan 2019 22:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Dört Yıl Tecavüz Edip Hamile Bıraktığı Kız Kardeşlerini Tabancayla Öldürdü

Evlerinde başından vurulmuş halde bulunan iki kız kardeşten birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Dört Yıl Tecavüz Edip Hamile Bıraktığı Kız Kardeşlerini Tabancayla Öldürdü

- Kız kardeşlerin cinayetindeki silah 700 metre ileride bulundu

Alınan bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel Ş. (20) ve Hatice Ş.(16) kardeşler kanlar içerisinde bulundu. Olay sonrası köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılan kardeşlerin silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş.’nin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.


 

700 Metre Uzaklıkta Gömülü Olarak Bulundu

Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakılırken ağabey Bayram Ş.’nin sorgusuna devam edildi. Bayram Ş.’nin raporun ardından suçunu itiraf ettiği bildirildi. Aysel Ş.’nin babasına olayı söylemek isteyince öldürüldüğü, kız kardeşinin de durumdan haberdar olabileceği iddia edildi. Öte yandan olayda kullanılan tabanca da olay yerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta gömülü olarak bulundu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



Editör:Ahmet Şen
 
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