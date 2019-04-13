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Bu haber 13 Nisan 2019 20:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

Yolcu Otobüsü Demir Yüklü Tıra Arkadan Çarptı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Otobüs şoförü ve muavin öldü, çok sayıda yolcu yaralandı

Yolcu Otobüsü Demir Yüklü Tıra Arkadan Çarptı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İstanbul-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü Bursa otobanında demir yüklü tıra arkadan çarptı. Yolcu otobüsünün şoförü ile yanında bulunan muavin kazada can verirken çok sayıda yolcu yaralandı.

 

30'dan Fazla Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan Kubilay Kaya (60) yönetimindeki 10 VV 919 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınında önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HZ 3654 plakalı demir profil yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada, yolcu otobüsü şoförü Kubilay Kaya ve Doğukan Kocaoğlu isimli muavin hayatlarını kaybederken yaralanan 30'dan fazla yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen
 
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