Şanlıurfa'daki Suç Örgütü Operasyonunda 6 Tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Bozova, Eyyübiye, Haliliye ve Siverek ilçelerinde suç örgütü kurup petrol boru hattından yakıt çalan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
27 Kişi Gözaltına AlındıOperasyonda aralarında güvenlik kurucularının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sıvı ve gaz halindeki enerji nakil hatlarından nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu malına zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 21 kişi ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör:Ahmet Şen
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