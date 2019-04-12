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Bu haber 12 Nisan 2019 18:40:05 Tarihinde eklenmiştir.

​İşçisi Patronunu Öldürüp Cenaze Törenine katıldı

Kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından, elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş vaziyette bulunan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya’nın katili, bir dönem yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu çıktı.

​İşçisi Patronunu Öldürüp Cenaze Törenine katıldı

Aydın ‘ın İncirliova'nın İstiklal Mahallesi'nde 7 Nisan Pazar akşamı meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evinin her tarafı dağıtılan Çetinkaya'nın elleri bağlandıktan sonra başına ütüyle vurularak yaralandığı, daha sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.


 

Cinayeti İşleyen İşçisi Çıktı

Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya'nın katilinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliğinde özel ekip oluşturuldu. Olayın ardından Ali Çetinkaya'nın evine çok sayıda kişinin girmiş olması nedeniyle parmak izi tespit etmekte güçlük yaşayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz ve çok yönlü çalışma sonucu cinayet zanlısının Çetinkaya'nın 7-8 yıl önce günlük harçlık ile yanında çalıştırdığı komşusu Özal A. (20) olduğunu tespit etti.



 

Zanlı Suçunu İtiraf Etti

Zanlı, polis ekiplerinin dün gece evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Özal A., suçunu itiraf ederek polis ekiplerine cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlattı. İnşaat eldiveni kullanarak hırsızlık için Ali Çetinkaya'nın evine girdiğini beyan eden Özal A., Çetinkaya ile karşı karşıya geldiklerini, boğuşma yaşadıklarını, başına ütüyle vurarak yaraladığını daha sonra boğarak öldürdüğünü ifade etti. Korkudan ne yaptığının farkında olmadığını savunan Özal A.'nın Çetinkaya'nın kendisini polise ihbar etmesinden endişe ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ali Çetinkaya'nın cenazesine de katılan zanlı Özal A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  


Editör: Bahar Yüksel
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