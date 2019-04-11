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Bu haber 11 Nisan 2019 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş kahramanlarının yer aldığı fotoğraf sergisi ile devam etti.

Şanlıurfa'da Kurtuluş Fotoğraf Sergisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kurtuluş etkinlikleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda Kurtuluş kahramanlarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 2016 yılında TBMM tarafından Şanlıurfa’ya verilen Kurtuluş Madalyası da yer aldı.



 

Kurtuluş Kahramanlarının  Fotoğrafları Sergilendi

Sergisinin açılışını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kurtuluş savaşında kahramanlık gösteren ve bizzat öncülük yapan ecdadımızın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdik, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Ailelerimizden temennimiz, çocukları ile bu güzel sergiye gelerek kahramanlık yapan ecdadımızı burada görsünler. Bu sergide emeği geçen Müslüm Akalın beye teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, “Bu sergide emeği geçen Müslüm Akalın hocamıza teşekkür ediyorum. 99 Yıl önce yaşanan olaylardaki dedelerimizin ecdadımızı bu gün bu sergide görmek mümkün. Urfa’nın kurtuluşunun 99 yıl dönümü tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.



Editör:Ahmet Şen
 
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