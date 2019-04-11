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Bu haber 11 Nisan 2019 17:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Mevlevihane’sinin İçler Acısı Hali

Şanlıurfa'nın turistik mekânlarından Balıklıgöl civarında bulunan Mevlevihane önündeki havuz bakımsızlıktan bakteri yuvasına dönmüş durumda.

Urfa Mevlevihane’sinin İçler Acısı Hali

Türkiye’nin birkaç ilinde yer alan Mevlevi Camilerinden biri de Şanlıurfa’da bulunuyor. Bu camide Şanlıurfa’nın göbeğinde yer alıyor. Diğer camilerden farklı mimari yapıyla inşa edilen ibadethane Selçuklu izlerini taşıyor. Bir süre önce çevresindeki yapılar yıkılarak açığa çıkarılan ibadethanenin şu an çöplük içerisinde yer aldığı görüldü.


 

Urfa Mevlevihanesi Çöplük İçinde

Şanlıurfa’nın göbeğinde yer alan Mevlevihane Camisinde çevresi içler acısı bir durumda olduğunu görenler buna üzülüyor. Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, "Göbeklitepe Yılı" sayesinde 2019'da "altın yılı"nı yaşayacağı öngörülüyor.Fakat şehrin merkezinde ve en güzel yerinde olan Balıklıgöl civarında bulunan Mevlevihane önündeki havuz şehrin göbeğinde olmasına rağmen bakımsızlıktan bakteri yuvasına dönmüş durumda. Göbeklitepe yılı olması sebebiyle bunlara çok dikkat edilmesi gerekirken göz ardı ediliyor. Yetkilerinin duruma acilen el atmaları gerekir.



Editör:Ahmet Şen

 
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