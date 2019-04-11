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Bu haber 11 Nisan 2019 10:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan KHK'lı Başkanlar İçin Karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan KHK'lı Başkanlar İçin Karar

YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi. Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulması üzerine YSK, itiraz edilen isimlerle ilgili il seçim kurullarına başvurdu. Başvurunun üzerine YSK'dan alınan kararda, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesi yer aldı.


 

İhraç Edilen Ve Belediye Başkanı Seçilen Adaylara Mazbata Verilmeyecek

YSK'nın söz konusu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan “Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz” hüküm sonucunda aldığı bildirildi.




Editör:Ahmet Şen

 
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